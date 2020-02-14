Консенсус, равноправие и недискриминация - Дапкюнас изложил подходы Беларуси к переговорам по реформе Совбеза ООН

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас принял участие в первом в этом году заседании Генеральной Ассамблеи ООН в формате межправительственных переговоров по реформе Совета Безопасности ООН, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

"Андрей Дапкюнас выступил с заявлением, в котором отразил подходы Беларуси в отношении реформы Совета Безопасности ООН и подчеркнул, что переговорный процесс должен выстраиваться на принципах консенсуса, равноправия и недискриминации. Замминистра отметил, что только поступательный и взаимоуважительный диалог способен приблизить стороны к единогласию в вопросах реформы, которая играет исключительно важную роль в деле поддержания международного мира и безопасности", - подчеркнули в МИД.

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Переговорный процесс по реформе Совета Безопасности ООН был учрежден решением Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2008 года и заключается в проведении на ежегодной основе неформальных заседаний ГА ООН, в ходе которых государства обсуждают пути реформирования Совета по таким направлениям, как количество членов СБ ООН, категории членства, право вето, справедливое региональное представительство и другим.-0-