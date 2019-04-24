Контактная группа по Украине начала заседание в Минске

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проходит заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.

Также сегодня прошла встреча рабочих подгрупп ТКГ. Ее предыдущее заседание состоялось 10 апреля. Тогда спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик проинформировал, что ТКГ сошлась во мнении о необходимости объявления перемирия. "Опыт показывает, что для эффективного и долгосрочного перемирия самое главное - это политическая воля сторон, при ее наличии это сделать несложно", - отметил Мартин Сайдик. Обсуждались дополнительные меры по обеспечению безопасности и гуманитарного разминирования. А координатор гуманитарной рабочей группы посол Тони Фриш представил результаты своего визита на восток Украины, который состоялся 3-9 апреля.

Мартин Сайдик. Фото из архива

Трехсторонняя контактная группа создана 8 июня 2014 года. Впоследствии также были образованы ее четыре рабочие подгруппы (по безопасности, политическим, экономическим и гуманитарным вопросам). При непосредственном участии членов ТКГ были достигнуты Минские договоренности 5 и 19 сентября 2014 года ("Минск-1"). В ходе саммита в "нормандском формате" (Германия, Франция, Россия, Украина) 12 февраля 2015 года в Минске был согласован документ, получивший название "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений" ("Минск-2").-0-