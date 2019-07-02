Контактная группа по Украине начала заседание в Минске

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проходит встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.

До этого состоялись встречи рабочих подгрупп ТКГ.

Во время прошлой встречи, которая состоялась 19 июня, в центре внимания подгруппы по безопасности были вопросы перемирия и разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик, в частности, заявил о заинтересованности сторон в так называемом хлебном перемирии, однако констатировал, что общее мнение по тексту совместного заявления еще не выработано. Мартин Сайдик также выразил надежду, что разведение сил и средств состоится, однако точную дату назвать пока нельзя.-0-