Контактная группа по Украине начала заседание в Минске

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проходит встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.

До этого состоялись переговоры рабочих групп ТКГ.

Во время прошлой встречи, которая прошла 2 июля, спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик рассказал, что в рабочей группе по безопасности ключевой темой было разведение сил и средств в районе Станицы Луганской. Также стороны подтверждали необходимость "хлебного перемирия" и согласились продолжить обсуждение этого вопроса на следующем заседании.

Экономическая рабочая группа среди прочих тем тогда уделила особое внимание вопросам водоснабжения по обе стороны от линии соприкосновения, в частности, финансовому положению на предприятии "Вода Донбасса".

Гуманитарная подгруппа продолжила дискуссию по вопросам обмена удерживаемыми в связи с конфликтом.-0-