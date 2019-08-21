Контактная группа по Украине начала заседание в Минске

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проходит встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.

До этого состоялись переговоры рабочих групп ТКГ.

Во время встречи, которая прошла 31 июля, спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик отметил, что с момента заключения перемирия 17 июля не было зарегистрировано ни одной гражданской жертвы обстрелов. Число нарушений режима прекращения огня существенно сократилось.

Основной темой обсуждения в ТКГ на предыдущих переговорах был ремонт моста в Станице Луганской. Стороны достигли взаимопонимания о конкретных шагах в этом направлении. Рабочая группа по безопасности обсуждала актуальные вопросы разведения сил и средств, в частности демонтаж фортификационных сооружений на участке в районе Станицы Луганской.

Трехсторонняя контактная группа создана 8 июня 2014 года. Впоследствии были образованы ее четыре рабочие подгруппы (по безопасности, политическим, экономическим и гуманитарным вопросам). При непосредственном участии членов ТКГ были достигнуты Минские договоренности 5 и 19 сентября 2014 года ("Минск-1"). В ходе саммита в "нормандском формате" (Германия, Франция, Россия, Украина) 12 февраля 2015 года в Минске был согласован документ, получивший название "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений" ("Минск-2").-0-