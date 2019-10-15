Контактная группа по Украине начала заседание в Минске

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проходит встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.

Заседанию предшествовали переговоры рабочих групп ТКГ.

На предыдущем заседании 1 октября члены трехсторонней контактной группы и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей согласовали формулу Штайнмайера.

Формула Штайнмайера, не будучи частью минских соглашений, вытекает из них. Она предусматривает прекращение огня, разведение войск, амнистию, проведение местных выборов под эгидой ОБСЕ. Касается она и сроков вступления в силу особого статуса ОРДО и ОРЛО.

Бывший глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в 2015 году предложил порядок вступления в силу закона о предоставлении ОРДО и ОРЛО особого статуса. Согласно идее, предоставлен он будет на временной основе в день проведения там внеочередных выборов. Постоянно же начнет действовать только после публикации отчета БДИПЧ ОБСЕ, подтверждающего легитимность результатов голосования.

Одобрили идею на встрече "нормандской четверки" в Париже 2 октября 2015 года. С тех пор она получила название "формула Штайнмайера".-0