Контактная группа по Украине начала заседание в Минске

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проходит встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.

Заседанию предшествовали переговоры рабочих групп ТКГ.

По итогам минувшей встречи, которая прошла 16 января, спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау призвала стороны конфликта усилить противоминную деятельность. В 2019 году число гражданских жертв значительно уменьшилось и достигло самого низкого уровня с начала конфликта. В январе 2020 года по сравнению с концом 2019-го заметно сократилось число нарушений режима прекращения огня. В прошлом году не погиб ни один ребенок. При этом главной причиной гибели среди гражданского населения остаются мины, констатировала Хайди Грау.

Трехсторонняя контактная группа создана 8 июня 2014 года. Впоследствии были образованы ее четыре подгруппы (по безопасности, политическим, экономическим и гуманитарным вопросам). При непосредственном участии членов ТКГ были достигнуты минские договоренности 5 и 19 сентября 2014 года. Во время саммита в "нормандском формате" (Германия, Франция, Россия, Украина) 12 февраля 2015 года в Минске был согласован документ, получивший название "Комплекс мер по выполнению минских соглашений".-0-