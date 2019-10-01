Контактная группа по Украине согласовала формулу Штайнмайера

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей согласовали формулу Штайнмайера. Об этом сегодня сообщил журналистам спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня по рекомендации политических советников "нормандской четверки" от 11 сентября члены ТКГ и представители ОРДО и ОРЛО письмами в мой адрес подтвердили текст формулы Штайнмайера, - сказал Мартин Сайдик. - Текст был согласован этими же советниками в нормандском формате".

Он подчеркнул, что озвученная им формулировка - это официальная версия. Появившаяся же ранее информация по данному вопросу - версии сторон переговоров.

По словам дипломата, 7 октября будет возобновлено разведение сил и средств в Золотом и Петровском. "Эти два важных шага были сделаны по требованию "нормандской четверки". И я надеюсь, что этим ТКГ содействует дальнейшей работе в нормандском формате", - подчеркнул он.

Мартин Сайдик отметил прогресс во внедрении решений ТКГ по восстановлению моста в Станице Луганской. Сейчас там строится временный обходной мост.

Особое внимание спецпредставитель обратил на случай ранения пятерых детей в результате взрыва гранаты в ОРЛО. Случившееся он назвал абсолютно недопустимым и заявил, что стороны должны принять решительные меры по обеспечению безопасности гражданского населения. Дипломат призвал к тому, чтобы в школах проводилась предупредительная информационная работа.

Гуманитарная рабочая группа сегодня продолжила обсуждение обмена удерживаемыми. Экономическая подгруппа обсуждала тему водоснабжения и выплаты пенсий.

Следующее заседание ТКГ пройдет в Минске 15 октября.

Формула Штайнмайера, не будучи частью минских соглашений, вытекает из них. Она предусматривает прекращение огня, разведение войск, амнистию, проведение местных выборов под эгидой ОБСЕ. Касается она и сроков вступления в силу особого статуса ОРДО и ОРЛО.

Бывший глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в 2015 году предложил порядок вступления в силу закона о предоставлении ОРДО и ОРЛО особого статуса. Согласно идее, предоставлен он будет на временной основе в день проведения там внеочередных выборов. Постоянно же начнет действовать только после публикации отчета БДИПЧ ОБСЕ, подтверждающего легитимность результатов голосования.

Одобрили идею на встрече "нормандской четверки" в Париже 2 октября 2015 года. С тех пор она получила название "формула Штайнмайера".-0-