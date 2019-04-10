10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контактная группа по Украине сошлась во мнении о необходимости пасхального перемирия. Об этом сегодня сообщил журналистам спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Контактная группа по Украине сошлась во мнении о необходимости перемирия на время пасхальных праздников. Будет дополнительно проведена видеоконференция", - сказал дипломат.

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