Контакты дипломатов ЕС с госструктурами Беларуси переводятся исключительно на площадку МИД

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контакты всех дипломатов ЕС с госструктурами Беларуси переводятся исключительно на площадку МИД. Об этом заявил журналистам начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, сообщает БЕЛТА.

"В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях мы переводим контакты всех аккредитованных дипломатов стран ЕС с государственными структурами исключительно на площадку Министерства иностранных дел", - заявил официальный представитель МИД.

Он также сообщил, что, как и анонсировалось, с сегодняшнего дня по принципу взаимности вводятся визовые санкции против наиболее предвзятых и ангажированных в отношении Беларуси представителей евроинститутов, включая Европарламент и страны - члены ЕС. При этом единый список невъездных лиц действует также в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь.

"Отмечу, что это вынужденные и логичные меры, продиктованные необходимостью естественной защиты наших национальных интересов, как суверенного государства. Данным шагом мы не закрываем двери для диалога и цивилизованного взаимодействия, основанного на общепризнанных и общепринятых нормах международного права. Но попытки оказания неприкрытого давления либо завернутого в красивую обертку прямого вмешательства во внутренние дела Беларуси, равно как и попрание нашего суверенитета, будут иметь обратный эффект и далеко идущие негативные последствия для всех сторон и региона в целом. Хотел бы акцентировать на этом внимание: эффект будет обратный", - подчеркнул Анатолий Глаз.-0-