Концепция председательства Беларуси в СНГ предусматривает координацию усилий по противодействию терроризму

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь обозначила приоритеты деятельности в области обороны и международной безопасности во время своего председательства в СНГ в 2021 году. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

В Концепции председательства Беларуси отмечено: "Приоритеты в области обороны и международной безопасности - обеспечивать координацию усилий по дальнейшему совершенствованию сотрудничества государств - участников СНГ и органов СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, транснациональной преступностью".

В документе предусмотрено также содействовать взаимодействию стран Содружества по обеспечению эффективного контроля в отношении миграционной ситуации, способствовать углублению мер доверия в военной сфере, последовательному развитию приоритетных областей и направлений военного сотрудничества, совершенствованию международно-правовой базы военного сотрудничества и повышению эффективности механизма ее реализации.

Беларусь продолжит работу по укреплению взаимодействия органов государственной власти, ответственных в соответствии с законодательством государств - участников СНГ за предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций в целях эффективного обеспечения пожарной, промышленной, ядерной и радиационной безопасности.-0-