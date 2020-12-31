Концепция председательства Беларуси в СНГ в 2021 году: выработка подходов по региональным связям

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концепция председательства Беларуси в СНГ в 2021 году будет направлена на выработку согласованных подходов к решению актуальных вопросов регионального сотрудничества. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

"Председательство Республики Беларусь в Содружестве Независимых Государств в 2021 году будет осуществляться на основе принципа преемственности в соответствии с Концепцией дальнейшего развития СНГ, Стратегией экономического развития СНГ на период до 2030 года, а также другими уставными и программными документами, - подчеркнули в МИД. - Оно будет направлено на выработку согласованных подходов к решению актуальных вопросов регионального сотрудничества, укрепление многостороннего взаимодействия в целях всестороннего и сбалансированного экономического и социального развития государств - участников СНГ, достижение государствами - участниками Содружества целей в области устойчивого развития".

Особое внимание белорусское председательство планирует уделить вопросу достижения синергетического эффекта от сотрудничества государств - участников СНГ в различных интеграционных объединениях и организациях - ЕАЭС, ОДКБ, ШОС.

Большое внимание также будет уделено обеспечению тесного взаимодействия Исполнительного комитета, отраслевых органов СНГ с исполнительными органами этих организаций в решении сходных задач, при этом соблюдая принцип разноуровневой и разноскоростной интеграции, но нацеливаясь на привлечение к решению вопросов углубления интеграции в различных отраслях максимально широкого круга участников.-0-