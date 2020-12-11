Концепция развития ЕАЭС нацелена на будущее - Президент Кубы

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концепция развития Евразийского экономического союза нацелена на будущее. Уверенность в этом выразил Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции. Во время заседания было принято решение о предоставлении Кубе статуса наблюдателя в ЕАЭС, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Мигель Диас-Канель заверил, что Куба настроена на конструктивное сотрудничество в ЕАЭС. "Мы признаем мощь, которую имеет ЕАЭС с момента своего создания, и его перспективы. Видим, что концепция его работы нацелена на будущее, учитывает национальные планы и программы развития, отдавая приоритет главным для государств-членов экономическим направлениям, чтобы обеспечить лучшую включенность этих экономик в глобальные производственно-сбытовые цепочки", - констатировал кубинский лидер.

Он отметил, что Куба традиционно поддерживает дружественные контакты с государствами Евразийского экономического союза. С Беларусью подписаны краткосрочный план действий по экономическому и торговому сотрудничеству, программа развития сотрудничества в сфере образования, исполнительная программа научно-технических и инновационных связей в сферах науки, технологий и окружающей среды.

Мигель Диас-Канель считает, что имеется значительный потенциал развития взаимодействия по различным направлениям с Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией. Он напомнил, что в 2018 году подписан меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и правительством Кубой, который создал основу экономического сотрудничества и направлен на расширение диверсификации торговли.

Наряду с этим кубинский лидер рассказал об усилиях, предпринимаемых страной по борьбе с пандемией COVID, и сказал о готовности кубинской стороны поделиться наработками в этой сфере.-0-