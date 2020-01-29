Концепцию дальнейшего развития СНГ планируется утвердить на саммите глав государств в Ташкенте

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концепцию дальнейшего развития СНГ планируется утвердить 16 октября 2020 года на саммите глав государств в Ташкенте, сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Илхомжон Неъматов, передает корреспондент БЕЛТА.

Илхомжон Неъматов напомнил, что с инициативой разработки обновленной концепции развития СНГ на саммите глав государств 11 октября 2019 года в Ашхабаде выступил президент Узбекистана. "Концепция была утверждена в 2007 году, но ситуация, которая складывается во всем мире и на пространстве Содружества, требует ее обновления, - сказал первый замминистра. - Концепция дальнейшего развития СНГ практически разработана, уже согласована и на саммите 16 октября, думаю, эту концепцию утвердят главы государств".

В обновленной концепции особое внимание уделено развитию экономического сотрудничества стран СНГ. "Все документы, которые подписываются в этой сфере, должны быть выполнены", - отметил Илхомжон Неъматов.

В этом году председательство в СНГ перешло к Узбекистану. "Президент придает огромное значение проведению председательства на самом высоком уровне. Концепция председательства включает около 70 мероприятий, направленных на развитие сотрудничества на пространстве СНГ, 39 из них будут проходить в Узбекистане", - добавил первый замминистра.-0-

Узбекистан изучает плюсы и минусы возможного участия в ЕАЭС "Это сейчас очень актуальный вопрос. И в самом Узбекистане это очень бурно обсуждается, - сказал первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Илхомжон Неъматов. - Сейчас изучаются плюсы и минусы, после этого будет принято решение. Но принимать решение будет парламент".