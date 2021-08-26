Концепцию формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы актуализируют в СНГ

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Содружестве Независимых Государств работают над актуализацией Концепции поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы. Заседание соответствующей рабочей группы прошло сегодня по видео-конференц-связи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.Участвовали в заседании представители Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ. Члены рабочей группы обсудили поступившие от государств поправки, концептуальные подходы и предложения по актуализации концепции. Также были рассмотрены замечания и предложения, которые касаются разработки плана мероприятий по реализации указанной концепции."Отметим, что данная работа проводится в соответствии с планом мероприятий по реализации первого этапа (2021-2025 годы) Стратегии экономического развития Содружества на период до 2030 года. В документе прописаны задачи по определению согласованных подходов к созданию правовых и институциональных условий для рационального использования трудового потенциала государств СНГ, а также свободного перемещения рабочей силы, адаптации мигрантов к требованиям и обычаям государства трудоустройства", - отметили в пресс-службе.Работа по актуализации концепции и подготовка плана ее реализации будут рассмотрены в том числе и на очередном заседании Консультативного совета по труду, занятости и социальной защите населения государств СНГ в октябре.-0-