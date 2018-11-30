30 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Концепцию миграционной политики Союзного государства планируется утвердить в 2019 году. Такая информация озвучена сегодня на заседании межгосударственной межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по проведению согласованной миграционной политики в Союзном государстве, которое прошло в Беловежской пуще, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы приступили к разработке концепции миграционной политики Союзного государства. Это основополагающий документ, где расставляются акценты по унификации существующих миграционных законов на территории Российской Федерации и Республики Беларусь. Это очень кропотливая работа. Нам дан достаточно короткий промежуток времени для этого очень важного документа. В 2019 году мы должны закончить и утвердить концепцию - к 20-летию создания Союзного государства", - сказал первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой.

"Миграционное законодательство включает в себя очень большой спектр законов двух государств и подзаконных актов в виде постановлений правительства, приказов министерств. Надо проделать огромный объем работы с целью унификации всего перечисленного. Это делается, чтобы устранить определенные барьеры, но, безусловно, не в ущерб безопасности наших государств", - дополнил коллегу заместитель министра внутренних дел Беларуси - начальник милиции общественной безопасности Николай Мельченко.

Кроме этого, в Союзном государстве планируется отменить бумажные миграционные карты и перейти на электронные - с соблюдением требований о защите персональных данных граждан. По словам спикеров, это вопрос не далекой перспективы.

На заседании рабочей группы сегодня был окончательно согласован проект межправительственного соглашения о взаимном признании виз. Ожидается, что документ будет подписан 13 декабря в Бресте на заседании Совета Министров Союзного государства.-0-