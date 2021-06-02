Координатором группы наблюдателей от МПА СНГ на выборах в Армении назначен Игорь Комаровский

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В соответствии с приглашением председателя Национального собрания Армении Арарата Мирзояна делегация Межпарламентской ассамблеи государств СНГ примет участие в наблюдении за внеочередными парламентскими выборами, которые состоятся 20 июня. Координатором мониторинговой группы от МПА СНГ назначен председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Игорь Комаровский. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МПА СНГ.

В настоящее время идет формирование мониторинговой группы из числа представителей национальных парламентов государств - участников МПА СНГ, сотрудников Секретариата Совета МПА СНГ и экспертов Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств - участников МПА СНГ.-0-