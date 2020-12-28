Координатором группы наблюдателей от МПА СНГ на выборах в Казахстане назначен Алексей Майоров

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По приглашению министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди группа наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ примет участие в краткосрочном мониторинге выборов депутатов Мажилиса парламента Республики Казахстан, которые состоятся 10 января 2021 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МПА СНГ.

В состав мониторинговой группы войдут парламентарии, представители Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан и сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ. Всего на выборах в Казахстане будут работать 47 наблюдателей от МПА СНГ.

Координатором группы наблюдателей назначен председатель Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

В период с 7 по 12 января 2021 года группа будет работать в Нур-Султане и других регионах Казахстана. Непосредственно в день голосования мониторинг будет также вестись на зарубежных избирательных участках в Баку (Азербайджан), Ереване (Армения), Минске (Беларусь), Бишкеке (Кыргызстан), Санкт-Петербурге (Россия), Душанбе (Таджикистан) и в Берлине (Германия).-0-