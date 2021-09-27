"Коридоры пустые, в кафе нет очередей, все ходят в масках". Макей о новой атмосфере в ООН

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей поделился с журналистами подробностями об атмосфере в ООН, где в эти дни проходит очередная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает БЕЛТА.

"Атмосфера, надо сказать, конечно же, отличается от ситуации, которая была два года тому назад, когда состоялась предыдущая сессия Генеральной Ассамблеи ООН в очном формате. Сегодня коридоры пустые, в кафе нет никаких очередей. Если раньше ты через каждые пятьдесят шагов мог встретить знакомое лицо и обменяться мнениями по тем или иным вопросам, то сегодня, к сожалению, ситуация отличается, людей в здании ООН небольшое количество. Но тем не менее жизнь продолжается", - рассказал министр.

"Хорошо, что уже появилась возможность проводить ряд встреч в очном формате. Это положительно. Хотя, конечно, до окончательного урегулирования ситуации с пандемией еще далеко. Все ходят в масках, соблюдают меры предосторожности и так далее", - добавил Владимир Макей.-0-