Королева Бельгии заинтересовалась посещением Беларуси

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Бельгии Александр Михневич принял участие в торжественном приеме по случаю Нового года в Королевском дворце в Брюсселе. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусской дипмиссии.

Александр Михневич во время мероприятия побеседовал с королевой Бельгии Матильдой, которая имеет родственные связи с династией Сапегов. Она выразила заинтересованность в посещении Беларуси.

"Стороны также обсудили вопросы белорусско-бельгийского сотрудничества", - добавили в дипмиссии.-0-