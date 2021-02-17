Ковалев: бизнес и политика однозначно несовместимы

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бизнес и политика однозначно несовместимы. Такое мнение экономиста, профессора БГУ Михаила Ковалева публикует газета "СБ. Беларусь сегодня", сообщает БЕЛТА.

"Пусть непопулярно прозвучит, но сегодня очевидно, что в негативных событиях августа и последовавшем мятежном движении чуть ли не главенствующую, руководящую роль играли мелкие и средние предприниматели. Крупный бизнес от этого дистанцировался. А малый бизнес вывел на улицы в том числе и своих подчиненных. Да, всем хочется быть миллионерами и даже миллиардерами. Но Беларусь в числе стран с самым малым расслоением населения по уровню доходов, и это надо беречь, - отметил эксперт. - А зачем пытался вывести своих людей на улицу тот или иной предприниматель? Сегодня парикмахер с каждой стрижки 60% отдает хозяину. На мой взгляд, и это много. Но хозяин выводил людей на улицу для того, чтобы собирать с них не 60, а 80%. Каждый таксист сегодня отдает оператору где-то треть от того, что ему платит пассажир. А его вели на улицу для того, чтобы забрать половину. Но в этой смуте очень сложно было разобраться в истинных интересах мелкобуржуазных революционеров. Да-да, кто бы что ни говорил, этот период имел все признаки мелкобуржуазного мятежа. К слову, рабочий класс, крестьянство в этом все же разобрались, поэтому призывы к стачкам и забастовкам на своих предприятиях они отвергли".

В свою очередь член Постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике Анатолий Насеня подчеркнул, что бизнес необъективно оценивает предоставленную государством поддержку.

"Слова Президента в адрес отдельных представителей бизнес-сообщества абсолютно справедливы. Давайте будем говорить откровенно: за последние годы государство предоставило бизнесу немало льгот и привилегий. А что получило в ответ? Все ли объективно оценили эту поддержку? Ведь бизнес бизнесу рознь. Кто-то действительно воспользовался этими льготами и создал собственное производство, что-то делает своими руками, открыл, например, придорожное кафе, частную медицинскую клинику или парикмахерскую, честно работает, исправно платит налоги, заботится о своих сотрудниках, - рассуждает депутат. - А кто-то просто воспользовался моментом, сколотил свое состояние по принципу "купил подешевле, продал подороже" (таких в советское время называли не иначе как спекулянтами) и теперь тоже требует для себя каких-то льгот. При этом зачастую он не несет ответственности ни за качество своих товаров, ни за своих наемных работников, которые служат для него лишь средством получения новых сверхприбылей. Тем более его не волнуют интересы государства. Согласитесь: кому нужен такой бизнесмен?" -0-