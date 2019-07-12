Кравченко: Франция остается важным партнером Беларуси в Европе и мире

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Франция была и остается очень важным партнером Беларуси в Европейском регионе и мире. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко сегодня на торжественном мероприятии по случаю Национального праздника Франции - Дня взятия Бастилии, передает корреспондент БЕЛТА.

Расширяются белорусско-французские экономические и межрегиональные связи. Олег Кравченко, который является сопредседателем белорусско-французской межправкомиссии, отметил рост взаимной торговли. Этот показатель за минувший год увеличился на 9% и составил почти $400 млн.

Характерной чертой нынешних отношений между двумя государствами Олег Кравченко назвал доверие, которое позволяет вести искренний диалог по всем вопросам. С каждым годом растет количество образовательных и культурных контактов между Беларусью и Францией. Замминистра подчеркнул, что страны объединяет общая история и культурное наследие, и напомнил один из интересных исторических фактов: во время Первой мировой войны в Щучине сегодняшней Гродненской области родился будущий президент Франции Шарль де Голль.-0-