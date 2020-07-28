Кравченко и Джук обсудили в Минске перспективы белорусско-американского диалога

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко провел встречу с временным поверенным в делах Соединенных Штатов Америки в Беларуси Джеффри Джуком. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

"Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития белорусско-американского диалога", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Во время встречи. Фото МИД

Как сообщалось, Олег Кравченко 20 июля был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в США. До этого данная должность оставалась вакантной в течение 12 лет. О восстановлении диппредставительств на уровне послов Минск и Вашингтон заявили в сентябре 2019 года, когда Александр Лукашенко встречался с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом. Замгоссекретаря тогда сказал: "Сегодня исторический момент в американо-белорусских отношениях. Я рад принять участие в объявлении нашей готовности к обмену послами как следующего шага по нормализации отношений".

Планировалось, что уже в августе Олег Кравченко направится для работы в США. "Очень многое будет зависеть от твоей работы, - подчеркивал Президент при назначении замминистра на должность посла. - Нам нужны будут поддержка и помощь от Соединенных Штатов Америки, особенно в этот период в финансовой сфере в связи с коронавирусом".-0-

В Беларусь приехал новый поверенный в делах США Как пояснили в посольстве, Джефри Джук будет возглавлять американскую дипмиссию, пока в Минск не приедет посол США. Затем он останется в Беларуси на должности заместителя руководителя дипмиссии.