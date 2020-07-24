Кравченко и Шмид обсудили взаимодействие по линии Беларусь - ЕС

24 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко 24 июля во время рабочего визита в Брюссель встретился с генеральным секретарем Европейской службы внешних действий Хельгой Шмид. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

"На встрече обсудили весь спектр двустороннего взаимодействия по линии Беларусь - ЕС, в том числе в контексте текущей избирательной кампании в Беларуси", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.-0-