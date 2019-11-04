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04 ноября 2019, 17:56

Кравченко изложил позицию Беларуси по взаимодействию с ЕС и США

Фото МИД
Фото МИД

4 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко 4 ноября принял участие в заседании круглого стола "Беларусь-Польша" в Варшаве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Мероприятие было организовано Советом по международным отношениям "Минский диалог" и ведущими аналитическими центрами Польши - Центром Восточных исследований и Польским институтом международных дел. В своем выступлении Олег Кравченко изложил позицию Беларуси по актуальным вопросам международной и региональной безопасности, взаимодействия страны с Евросоюзом и США, а также двусторонних отношений с Польшей.

Олег Кравченко и заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач обсудили развитие белорусско-польского диалога по широкому кругу направлений и актуальные аспекты международных отношений.-0-

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