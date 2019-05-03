Кравченко на встречах в США обсудил развитие белорусско-американских связей

3 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко 29 апреля - 2 мая посетил Вашингтон, где провел ряд встреч и переговоров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

В частности, состоялась встреча со специальным помощником президента США, старшим директором по европейским и российским делам Совета национальной безопасности Фионой Хилл. Замминистра провел переговоры с исполняющим обязанности помощника государственного секретаря США по европейским и евразийским делам Филипом Рикером и старшим должностным лицом бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Майклом Козаком.

В конгрессе прошли встречи с сопредседателем Комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе, сенатором США от штата Миссисипи Роджером Уикером, с сотрудниками аппаратов ряда комитетов Сената.

Олег Кравченко провел беседу с руководителями Национальной коалиции в поддержку еврейских общин Евразии Марком Левином и Лесли Уайсс, с представителями аналитического сообщества: старшим директором Центра дипломатии и глобальных отношений имени Дж.Байдена Майклом Карпентером, директором Гудзоновского института Кеннетом Вайнштайном, президентом Джеймстаунского фонда Гленом Ховардом, старшим вице-президентом Американского совета по внешней политике Иланом Берманом и группой исследователей Фонда Карнеги за международный мир, включая директора программы России и Евразии Юджина Румера и вице-президента по исследованиям программы России и Евразии Эндрю Уайсса.

Вопросы развития двусторонних экономических связей обсуждены с председателем Совета делового сотрудничества Беларусь-США Дэвидом Бэйроном.-0-