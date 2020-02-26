Кравченко обсудил с делегацией Европарламента участие Беларуси в "Восточном партнерстве"

Во время встречи. Фото МИД

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участие Беларуси в инициативе ЕС "Восточное партнерство" обсуждалось на встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко с делегацией Европейского парламента во главе с первым заместителем председателя делегации Европарламента по связям с Беларусью Вальдемаром Томашевски. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

"На встрече обсужден широкий спектр вопросов белорусско-европейского сотрудничества, участие Беларуси в инициативе ЕС "Восточное партнерство" и перспективы этого проекта", - отметили в пресс-службе.

Фото МИД

Стороны обменялись мнениями по ключевым темам взаимодействия Беларуси с рядом ведущих государств мира, а также по проблематике региональной безопасности.-0-