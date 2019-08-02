Кравченко отметил активную работу Гибб по расширению белорусско-британского взаимодействия

2 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси Фионной Гибб по случаю завершения ее дипломатической миссии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Белорусская сторона выразила признательность Фионне Гибб за активную работу в нашей стране по расширению конструктивного двустороннего сотрудничества. Кроме того, на встрече были обсуждены актуальные вопросы белорусско-британского взаимодействия.

Беларусь придает важное значение развитию двустороннего сотрудничества с Великобританией. Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии установлены 27 января 1992 года. В июле 1993 года было открыто генеральное консульство Беларуси в Лондоне, которое в июне 1994 года было преобразовано в посольство. Диппредставительство Великобритании в Минске функционирует с 1993 года.-0-