Кравченко посетит Швейцарию для участия в круглом столе по международной безопасности

29 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Замминистра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко 5-6 сентября посетит Швейцарию для участия в круглом столе по международной безопасности. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

В рамках многостороннего мероприятия высокого уровня планируется представить основные подходы и инициативы Беларуси в этой сфере, включая запуск широкого международного диалога по вопросам безопасности.

Олег Кравченко также примет участие в работе белорусско-швейцарского экспертного семинара по обмену опытом в области предотвращения пыток и жестокого обращения, обсудит с представителями руководства Федерального департамента иностранных дел Швейцарии актуальные вопросы двусторонней повестки дня.-0-