Кравченко представил инициативы Беларуси в сфере европейской безопасности на конференции в Швейцарии

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко 5-6 сентября посетил Швейцарию с рабочим визитом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Олег Кравченко принял участие в международной конференции высокого уровня по тематике европейской безопасности "Круглый стол Шамбези" (город Глион над Монтрё). Замминистра представил основные подходы и инициативы Беларуси в этой сфере, включая инициированный страной запуск широкого международного диалога по вопросам безопасности.

Он также провел встречу с заместителем государственного секретаря в Федеральном департаменте иностранных дел Швейцарии Кристиной Марти Ланг. Стороны обсудили основные направления белорусско-швейцарского взаимодействия, дальнейшие шаги по расширению сотрудничества.

Олег Кравченко и Кристина Марти Ланг встретились с участниками белорусско-швейцарского экспертного семинара по обмену опытом в области предотвращения пыток и жестокого обращения, который проходил в эти дни в Берне и Женеве в соответствии с договоренностью о развитии диалога по правам человека, достигнутой на консультациях между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и Швейцарии в декабре 2018 года.-0-

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