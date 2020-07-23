Кравченко принял участие в координационной встрече Беларусь - ЕС

23 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко 23-24 июля посещает Брюссель (Бельгия) с рабочим визитом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

"Олег Кравченко 23 июля принял участие во внеочередной координационной встрече Беларусь - ЕС в качестве главы белорусской делегации, - говорится в сообщении. - Делегацию Евросоюза возглавил исполняющий обязанности управляющего директора Европейской службы внешних действий (ЕСВД) по делам Европы и Центральной Азии Люк Девинь. В мероприятии также приняли участие представители МИД Беларуси, профильных подразделений Европейской комиссии и ЕСВД".

Обсуждены состояние и перспективы двусторонних отношений Беларуси и ЕС, участие Беларуси в "Восточном партнерстве", сотрудничество в сфере ядерной безопасности, вопросы прав человека, в том числе в контексте текущей президентской избирательной кампании в Беларуси, а также выделение Евросоюзом помощи на преодоление в стране последствий распространения коронавирусной инфекции.

В этот же день заместитель главы белорусского внешнеполитического ведомства встретился со специальным представителем ЕС по правам человека Эймоном Гилмором. В центре внимания был ход президентской избирательной кампании в Беларуси. Подтверждена обоюдная заинтересованность в продолжении контактов в сфере прав человека, в том числе с целью обсуждения проблемных вопросов.-0-