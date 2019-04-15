Кравченко рассказал шведским студентам о становлении белорусской государственности

15 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко 15 апреля встретился со студентами Лундского университета (Швеция), которые находятся в нашей стране с ознакомительным визитом. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи Олег Кравченко изложил важные исторические моменты становления белорусской государственности, представил основные направления внешней и внутренней политики нашей страны. Он также проинформировал о развитии диалога со странами-соседями, Европейским союзом, Соединенными Штатами Америки.

Заместитель министра рассказал о позиции Беларуси по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, в том числе в области безопасности. Олег Кравченко ответил на многочисленные вопросы шведских студентов.-0-