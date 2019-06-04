Кравченко в Латвии изложил позицию Беларуси по взаимодействию стран региона Балтийского моря

Олег Кравченко во время совещания. Фото из Instagram-аккаунта CBSS Secretariat

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко посетил с рабочим визитом Латвию, где принял участие во встрече высокого уровня стран - членов Совета государств Балтийского моря. Он озвучил позицию Беларуси в отношении взаимодействия государств региона Балтийского моря, сообщил корреспонденту БЕЛТА Олег Кравченко.

Беларусь с 2009 года имеет статус наблюдателя в Совете государств Балтийского моря. В своем выступлении на встрече высокого уровня заместитель министра подчеркнул наличие совпадающих приоритетов, информировал о вкладе Беларуси в развитие регионального сотрудничества для решения общих проблем, предложил ряд взаимовыгодных направлений взаимодействия. При обсуждении тематики сотрудничества совета с Беларусью выступили министры иностранных дел Латвии, Литвы, Швеции и Польши, а также заместитель министра иностранных дел России.

На полях совещания Олег Кравченко также встретился с генеральным секретарем Европейской службы внешних действий Хельгой Шмид. Стороны обсудили вопросы белорусско-европейского сотрудничества.

Состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Беларуси и Латвии с участием Олега Кравченко и государственного секретаря МИД Латвии Андриса Пельша. На консультациях стороны обсудили широкий спектр вопросов белорусско-латвийского сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных сферах, тематику развития отношений по линии Беларусь-ЕС, проблематику "Восточного партнерства", взаимодействие в международных организациях.

Заместитель главы белорусского внешнеполитического ведомства также провел встречу с председателем комитета по международным делам Сейма Латвии Рихардсом Колсом. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, ситуацию в регионе и возможности расширения взаимодействия.-0-