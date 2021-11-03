Кремль подтвердил участие Путина в Высшем госсовете Союзного государства

3 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин 4 ноября примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, которое пройдет в формате видео-конференц-связи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Кремля.

"Планируется утвердить пакет важных интеграционных документов: "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы", включающие 28 отраслевых союзных программ, а также обновленную Военную доктрину и Концепцию миграционной политики Союзного государства, - отметили в кремлевской пресс-службе. - Кроме того, будут проанализированы итоги торгово-экономического сотрудничества России и Беларуси за 2020 год и январь-июнь 2021 года и ход выполнения ранее принятых решений".

"Имеется в виду также оформить решение о присуждении впервые премии Союзного государства в области науки и техники в 2021 году российским и белорусским ученым и специалистам", - добавили в пресс-службе Президента РФ.-0-