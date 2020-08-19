Кремль: российская военная техника находится на территории РФ

19 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Российская военная техника находится на территории РФ, заявил сегодня журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, сообщает БЕЛТА.

На просьбу прокомментировать появившуюся в некоторых СМИ информацию о том, что к границе с Беларусью направляются колонны российской военной техники, Дмитрий Песков сказал: "Российская военная техника, она находится на всей территории Российской Федерации, поэтому здесь нечего комментировать".

"Что касается Договора о коллективной безопасности, Договора о Союзном государстве, там действительно ряд обязательств сторон предусмотрен по взаимопомощи, - отметил он. - Но вы знаете, что сейчас нет такой потребности, и, собственно, и белорусское руководство, оно само признало, что такой потребности нет".

При этом Дмитрий Песков заявил, что наблюдаются попытки вмешательства в ситуацию в Беларуси извне. "В нынешней ситуации главное, чтобы не было никакого влияния извне, никакого вмешательства извне в то, что сейчас происходит в Беларуси. Мы с сожалением констатируем, что попытки такого непосредственного вмешательства имеют место. Считаем такое вмешательство недопустимым", - подчеркнул пресс-секретарь Президента РФ.

Он призвал сделать все возможное для сохранения ситуации в Беларуси в рамках правового поля. "Беларусь - это наше союзное государство, братская нам страна, и белорусы - братский нам народ. Мы относимся ко всему, что происходит в Беларуси, как к внутреннему делу этой страны. Мы считаем, что все должны делать все необходимое для того, чтобы были созданы условия для сохранения ситуации в рамках правового поля, в котором мог бы осуществляться необходимый диалог", - добавил Дмитрий Песков.-0-