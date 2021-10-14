Куба благодарит государства ЕАЭС за поддержку в противодействии преступной политике США

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Кубы Мигель Диас-Канель поблагодарил государства Евразийского экономического союза за поддержку в противодействии преступной политике США в отношении этой страны. Соответствующие заявления он сделал сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в режиме видеоконференции. Куба участвует в мероприятии в качестве страны-наблюдателя, передает корреспондент БЕЛТА.

Мигель Диас-Канель подчеркнул, что Куба будет неизменно чтить статус наблюдателя в ЕАЭС, дающий исключительную возможность для расширения традиционных исторических уз дружбы и сотрудничества. "Хочу особо отметить работу белорусской стороны по организации нашей встречи, а также деятельность Евразийской экономической комиссии и председателя ее коллегии Михаила Мясниковича", - сказал он.

"Мы, присутствующие здесь, находимся в той или иной степени в сложной глобальной обстановке под воздействием многосферных кризисов, обостряемых или порождаемых пандемией COVID-19. И в ряде случаев под действием односторонних принудительных мер, которые применяют интервенционистские правительства с мощной экономикой", - констатировал кубинский лидер.

В таких условиях, подчеркнул он, сотрудничество, солидарность и интеграция, которые должны быть естественными формами отношений между странами, становятся существенно необходимыми, не терпят отлагательств и выступают в качестве практически единственного способа, гарантирующего устойчивое развитие экономик стран.

Мигель Диас-Канель обратил внимание, что в его стране влияние пандемии усугубляется умышленным и неправомерным ужесточением экономической, торговой и финансовой блокады, введенной более 60 лет назад правительством США. "Пользуюсь случаем, чтобы вновь поблагодарить государства - члены союза за поддержку в борьбе за то, чтобы положить конец этой преступной политике в отношении Кубы", - заявил он.

Президент Кубы выразил заинтересованность в дальнейшем развитии торгово-экономического сотрудничества с государствами союза, заявил о готовности делиться результатами в сфере здравоохранения и биотехнологий.

В числе приоритетных направлений для Кубы - сфера туризма, на которой в первую очередь сказалась пандемия. Мигель Диас-Канель заявил о готовности создать благоприятные и привлекательные условия для туристов из стран ЕАЭС. "С 15 ноября, когда будет вакцинировано более 90% кубинского населения, наши границы станут постепенно открываться. Также будут смягчены санитарно-гигиенические протоколы для прибывающих пассажиров. У них не будут требовать предъявления результата ПЦР, признается сертификат о вакцинации. Мы заранее приветствуем наших гостей", - сказал кубинский лидер.

Еще один актуальный вопрос, о котором он упомянул в выступлении, - производство продуктов питания в объеме, достаточном для обеспечения продовольственного суверенитета страны.-0-