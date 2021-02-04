Куба назначила представителя в Евразийской экономической комиссии

4 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Посол Республики Куба в Российской Федерации Хулио Антонио Гармендия Пенья назначен правительством Кубы постоянным представителем этой страны в Евразийской экономической комиссии как государства - наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Соответствующее уведомление поступило председателю Коллегии ЕЭК, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

Статус государства - наблюдателя при ЕАЭС предоставлен Кубе на заседании Высшего Евразийского экономического совета 11 декабря 2020 года. "Представитель государства-наблюдателя, сотрудники его аппарата и другие представители государства-наблюдателя могут участвовать по приглашению в заседаниях Коллегии ЕЭК, Совета комиссии и консультативных органов при ЕЭК, - сказали в пресс-службе. - Предусмотрена также возможность присутствия главы государства и правительства государства-наблюдателя по приглашению на заседаниях Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского межправительственного совета. Государство, получающее статус наблюдателя, обязано воздерживаться от любых действий, способных нанести ущерб интересам союза и его государств-членов, целям Договора о ЕАЭС".

Взаимодействие ЕАЭС с Кубой как государством - наблюдателем при союзе развивает ранее сформированные механизмы взаимодействия ЕЭК с правительством Республики Куба в рамках заключенного в 2018 году меморандума о взаимопонимании, в соответствии с которым функционирует совместная рабочая группа. "Диалог с ЕАЭС рассматривается кубинской стороной как важный элемент возрождения торгово-экономических связей с традиционными партнерами Кубы на евразийском континенте и стимул для выведения сотрудничества на новый достойный уровень", - отметили в ЕЭК.

Уровень развития торгово-экономического сотрудничества государств - членов ЕАЭС с Кубой имеет серьезный потенциал для роста. По итогам 2019 года товарооборот стран ЕАЭС с Кубой составил $214,7 млн, в том числе экспорт - $197,1 млн и импорт - $17,6 млн. В 2018 году зафиксирован рекордный с 2010 года уровень товарооборота между ЕАЭС и Кубой - $417,5 млн.-0-