21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Куба решительно осуждает попытки дестабилизации Беларуси и покушения на Президента страны Александра Лукашенко. Это отметил Президент Кубы Мигель Диас-Канель сегодня на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Осуждаю и порицаю непрекращающиеся кампании Запада по дискредитации Республики Беларусь, попытки дестабилизировать эту братскую страну и попытку покушения на ее Президента Александра Лукашенко", заявил руководитель Кубы.

Он также подчеркнул: "Куба, будучи жертвой преступной финансово-экономической блокады на протяжении более шести десятилетий, благодарит страны ЕАЭС за неизменное осуждение политики геноцида со стороны США, усилившейся до невиданных пределов, несмотря на чрезвычайное положение, вызванное пандемией".

Президент Кубы рассказал, что несмотря ни на что страна "сумела противостоять пандемии и добиться обнадеживающих результатов, подвергаясь бесчеловечной травле". В первую очередь, подчеркнул он, результаты достигнуты благодаря "твердой решимости народа защищать политическую систему, выбранную большинством, сутью которой является социальная политика".-0-