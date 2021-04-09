Кубраков: взаимодействие с Китаем в правоохранительной сфере поднялось на небывалый уровень

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр внутренних дел Иван Кубраков 8 апреля провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики Се Сяоюном, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МВД.

Глава милицейского ведомства поздравил дипломата со вступлением в должность и выразил уверенность, что это назначение придаст дополнительный импульс во всех сферах двустороннего сотрудничества.

"Благодаря тесному конструктивному диалогу между президентами наших республик мы можем сегодня совместно реализовывать самые грандиозные проекты и решать задачи по поддержанию мира, безопасности и правопорядка в наших странах. Взаимодействие в правоохранительной сфере за последние годы поднялось на небывалый ранее уровень. И останавливаться на достигнутом мы не собираемся, так как видим огромный потенциал для расширения направлений взаимодействия с китайскими коллегами", - отметил министр.

Несмотря на значительное расстояние, у Беларуси и Китая много общих точек соприкосновения, и в первую очередь в вопросах борьбы с терроризмом, экстремизмом, киберпреступностью, контрабандой наркотиков, нелегальной миграцией. В качестве положительного примера сотрудничества Иван Кубраков назвал эффективную работу белорусских правоохранителей по задержанию и экстрадиции граждан, разыскиваемых Китаем по линии Интерпола за совершение уголовных преступлений.

Также министр внутренних дел поблагодарил правительство Китая за предоставленную в прошлом году во время эпидемии помощь в виде медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для сотрудников милиции.

"В свою очередь, Се Сяоюн, отмечая высокий уровень обеспечения общественного порядка и безопасности в Беларуси, заявил, что Китай поддерживает нашу страну в защите независимого курса развития и не приемлет вмешательства извне. Также дипломат подтвердил готовность к расширению сотрудничества в правоохранительной сфере", - сообщили в пресс-службе МВД.-0-