Кубрин: Беларусь и Россия не могут не противодействовать агрессивной политике Запада

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия не могут не противодействовать агрессивной политике западных государств, заявил журналистам заместитель государственного секретаря Союзного государства Алексей Кубрин. Он принимает участие в международной конференции "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства", передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопросы безопасности под собой подразумевают понимание то, что социум, либо отдельный гражданин, должен находиться в ситуации, когда он либо гарантированно не подвергается любому виду опасности, либо как минимум понимает, что общество его может защитить. В рамках Союзного государства мы эти вопросы рассматриваем в комплексе. Давайте исходить из следующего. Безопасность может обеспечиваться силовыми и военными структурами. Здесь мы видим тот огромный комплекс вопросов, который реализуется исходя из достаточно агрессивной политики, проводимой западными государствами в отношении и России, и Беларуси. Вы отлично знаете из СМИ, что постоянно проводятся военные учения, что так близко никогда у территории Беларуси и России не располагались ни ракетные комплексы, ни танковые соединения - то, что сейчас происходит в Прибалтике, Польше. То же происходит с точки зрения подготовки мобильных сил, которые формируются в первую очередь США. Естественно, Россия и Беларусь не могут не противодействовать этим угрозам", - сказал Алексей Кубрин.

По его словам, особого внимания заслуживают вопросы информационной безопасности. Алексей Кубрин уверен, что нужно с самого юного возраста учить людей воспринимать и анализировать любую информацию.

"Дело в том, что огромное количество информации сваливается на людей любого возраста. И здесь очень важно уметь правильно отделять ту информацию, которая действительно является правдивой и несет необходимые положительные данные, от наносного - того, что извращает основную идеологию. К примеру, сегодня мы говорили об извращении уроков истории. Иногда неправильно доведенные факты без соответствующего анализа создают напряженность, которая была какое-то определенное время в Беларуси. В России иногда такие моменты тоже появляются. Зачастую это связано с тем, что воспринимаемая информация, которая выдается за единственную правду, не соответствует действительности", - подытожил Алексей Кубрин.

Международная конференция "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства" проходит в комбинированном формате (онлайн и офлайн) с подключением студий в Москве и Минске, а также в других городах СНГ. К участию приглашены депутаты Парламентского собрания, члены палат парламентов Беларуси и России, представители международных организаций, министерств и ведомств, высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов Беларуси и России, а также ведущие эксперты в области права и политологии.

Конференция включает пленарное заседание и работу трех секций: "Противодействие внешним вызовам и угрозам. Соблюдение прав и свобод граждан в Союзном государстве и зарубежных странах", "Избирательное законодательство и практика его применения в Республике Беларусь, Российской Федерации и зарубежных странах", "Сохранение исторической памяти, противодействие попыткам героизации нацизма и пересмотра итогов Великой Отечественной войны".

Мероприятие проводится в соответствии с поручением руководства Парламентского собрания, данным в ходе 59-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России.-0-