Кубрин: Запад оказывает беспрецедентное политическое, экономическое и военное давление на Союзное государство

9 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Запад оказывает беспрецедентное политическое, экономическое и военное давление на Союзное государство. Об этом заявил заместитель государственное секретаря Союзного государства Алексей Кубрин сегодня во время экспертной сессии "Российско-белорусские отношения в 2021 году: союзные программы, новые вызовы и направления интеграции", передает корреспондент БЕЛТА.

"Действительно, является беспрецедентным то давление, которое оказывается во внешнеполитической, в экономической и в том числе в оборонной сфере, которое осуществляют сегодня западные государства, - сказал Алексей Кубрин. - Никогда не было таких масштабных учений и такого масштабного привлечения войск, сил и средств, которые сейчас осуществляются на наших границах. И при этом одновременно осуществляется политическое давление и давление в СМИ, где надуманно рассказывают о каких-то возможных угрозах для прибалтийских республик, Польши, Украины. Ясно, что все это делается только с одной целью: чтобы нагнетать обстановку".

В связи с этим Алексей Кубрин назвал этапным событием принятие 4 ноября Высшим госсоветом Союзного государства новой Военной доктрины Союзного государства.

"То же самое необходимо сказать о принятии концепции миграционной политики Союзного государства, - подчеркнул он. - Как нельзя кстати прошло ее утверждение, потому как действительно мы видим сегодня, что та задача, которая решается формированием единого миграционного пространства, сегодня в очередной раз подвергается проверке".

Алексей Кубрин констатировал, что Беларусь не имеет никакого отношения к возникновению миграционного кризиса на границах Евросоюза. "То есть это страны ЕС дали соответствующее приглашение, перед этим приняли активное участие в создании очень непростой, тяжелой, обстановки, которая сегодня существует в странах Среднего и Ближнего Востока, а теперь они создают это нагнетание на границе, - указал он. - Это, естественно, не может не влиять на реакцию Союзного государства с точки зрения формирования нашей миграционной политики".

Экспертная сессия "Российско-белорусские отношения в 2021 году: союзные программы, новые вызовы и направления интеграции" была организована Ассоциацией внешнеполитических исследований им.А.А.Громыко. Мероприятие прошло в комбинированном формате - на площадке Института Европы Российской академии наук и в режиме видео-конференц-связи. В ней приняли участие представители органов госуправления Беларуси, России и Союзного государства, эксперты двух стран. Они обсудили три блока вопросов: итоги 2021 года в российско-белорусских отношениях, первостепенные задачи реализации союзных программ и интеграция за рамками союзных программ: что необходимо сделать в ближайшие 2-3 года.-0-