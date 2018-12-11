Купчина обсудила с вице-канцлером Австрии развитие сотрудничества

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Австрии Елена Купчина встретилась с вице-канцлером - федеральным министром государственной службы и спорта Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Собеседники обсудили актуальное состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества в различных сферах, некоторые аспекты взаимодействия Беларуси с Евросоюзом. Елена Купчина рассказала о подготовке Беларуси к проведению II Европейских игр и выразила надежду на активное участие в соревнованиях австрийских атлетов. Она пригласила в Минск многочисленных болельщиков из Австрии.

"Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества во всех областях взаимного интереса", - отметили в пресс-службе.-0-