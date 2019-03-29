Курц отмечает важную роль Беларуси в мирном урегулировании в регионе

29 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц отмечает важную роль Беларуси в вопросе мирного урегулирования в регионе. Об этом он заявил сегодня по итогам переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы обсудили вопросы политического сотрудничества в этом регионе. Хочу поблагодарить вас за ту роль, которую вы играете в регионе в установлении мира. Мы, в частности, обсуждали украинский конфликт. И те минские соглашения, которые здесь были достигнуты, ваша работа по функционированию контактной группы вносят большой вклад в стабильность в регионе", - подчеркнул федеральный канцлер.

Себастьян Курц подчеркнул, что Австрия в долгосрочной перспективе делает ставку на объединяющий подход "и, и", а не "или, или". "Мы бы хотели, чтобы государства вашего региона сближались с Европейским союзом и при этом не разрывали свои исторически сложившиеся тесные связи с Россией. Мы полагаем, что только так можно добиться позитивных изменений", - сказал он.

Федеральный канцлер высказал слова благодарности за хорошие экономические отношения, которые сложились между Беларусью и Австрией, отметил активное инвестиционное взаимодействие. Он также подчеркнул, что между странами есть хорошая основа для сотрудничества - политические, человеческие, исторические отношения.

"Хочу еще раз подчеркнуть необходимость расширения выстраивания нашего партнерства. Не только партнерства по линии Австрия-Беларусь, но также по линиям ЕС-Беларусь и ЕС-весь регион", - заявил Себастьян Курц.

Он добавил, что на переговорах в Минске стороны смогли обсудить не только экономические и политические вопросы, но также и вопросы правовой государственности, демократии, прав человека. "Это важный для нас диалог", - сказал федеральный канцлер.

Себастьян Курц также поблагодарил за то, что на территории мемориального комплекса "Тростенец" был воздвигнут монумент в память о 10 тыс. жертв еврейской национальности из Австрии, которые были убиты нацистами.-0-