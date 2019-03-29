Курц рассчитывает на визит Лукашенко в Австрию в течение следующего полугодия

29 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц рассчитывает на визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Австрию в течение следующего полугодия. Об этом он заявил сегодня на переговорах с главой белорусского государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень рад тому, что в течение следующего полугодия Вы, по всей вероятности, сможете посетить Австрию. И мы таким образом шаг за шагом сможем углублять наши отношения", - сказал Себастьян Курц.

"Я еще относительно молод, однако за те немногочисленные годы, во время которых у меня была возможность заниматься политической активностью, мы с вами уже имели возможность встречаться", - отметил федеральный канцлер. Ранее Себастьян Курц дважды посещал Беларусь в качестве главы МИД Австрии - в 2015 и 2017 годах. Александр Лукашенко дважды посещал Австрию: в 1996 году для участия в международной конференции "10 лет после Чернобыля" и в 2002 году по приглашению президента Австрийского олимпийского комитета.-0-