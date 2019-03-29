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Курц выступает за дальнейшее выстраивание добрых долгосрочных отношений между Австрией и Беларусью

Политика 29.03.2019 | 11:08
Себастьян Курц
Себастьян Курц

29 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц выступает за дальнейшее выстраивание добрых долгосрочных отношений между Австрией и Беларусью. Об этом он заявил сегодня на переговорах с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я очень хорошо себя чувствую в вашей стране. И мне очень важно, чтобы Австрия как часть Европейского союза могла выстроить добрые долгосрочные отношения с вашей страной. Мне кажется, что вы нашли очень позитивный, правильный путь сближения с Европейским союзом без разрыва ваших партнерских отношений с Россией. На мой взгляд, этот подход "и, и" значительно более продуктивен, чем подход "или, или", который может сыграть отрицательную роль. Это касается не только вашей страны, но и других стран в регионе", - заявил федеральный канцлер.

Себастьян Курц констатировал, что между странами сложились хорошие двусторонние отношения. Это в том числе выражается в экономическом сотрудничестве, Австрия в числе лидеров по объему инвестиций в Беларуси. "Я очень рад тому, что и впоследствии наши предприятия будут иметь возможность проводить с вами переговоры, встречаться", - отметил он.

Федеральный канцлер также обратил внимание, что в числе австрийской делегации в Беларусь приехал глава концерна "А1 Телеком Австрия Груп", который работает в Беларуси.

Товарооборот Беларуси с Австрией в 2018 году составил $171,4 млн. Основные статьи белорусского экспорта - изделия из недрагоценных металлов, продукция лесной и деревообрабатывающей промышленности, нефтепродукты. В структуре поставок в Беларусь преобладают инвестиционные товары (в основном машины и оборудование), лекарства, вакцины. Экспорт услуг в Австрию (78% приходится на транспортную сферу) в 2018 году составил $116,1 млн.

Австрия стабильно входит в число крупнейших инвесторов в экономику Беларуси. В 2018 году привлечено инвестиций на сумму $296,7 млн. Ведется проработка новых инвестиционных проектов с участием компаний "Кроноспан", "А1 Телеком Австрия Груп" и "Ленцинг" (производство вискозного шпательного волокна) на общую сумму свыше $500 млн.

В Беларуси зарегистрировано 83 предприятия с австрийским капиталом (48 совместных предприятий и 35 иностранных), а также 20 представительств австрийских организаций. В Австрии работают представительство ОАО "Авиакомпания "Белавиа" и 3 торговые компании - "БЕЛМЕТ Хандельсгезельшафт" и "РМЗ Фертрибсгезельшафт" (обе с участием ОАО "БМЗ"), "СолТрэйд" (ОАО "Беларуськалий").

Договорно-правовая база между Беларусью и Австрией насчитывает 16 соглашений.-0-

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Теги
Австрия, Беларусь, встречи, переговоры
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