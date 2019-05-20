Кыргызстан придает особое значение развитию отношений с Беларусью - Джумабеков

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кыргызстан придает особое значение развитию дружественных отношений с Беларусью на основе взаимного доверия и диалога. Об этом заявил спикер Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызстана Дастанбек Джумабеков 19 мая на встрече с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко в Бишкеке, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

На встрече обсуждалось развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества в парламентском и других измерениях. "Кыргызстан придает особое значение развитию дружественных отношений с Беларусью на основе взаимного доверия и диалога. Есть заинтересованность в дальнейшем его расширении, в том числе на межрегиональном уровне", - отметил Дастанбек Джумабеков.

Дастанбек Джумабеков

Для этого есть все необходимые предпосылки. В их числе спикер назвал проводимый в Кыргызстане Год развития регионов и цифровизации, высокий спрос на товары белорусских производителей, начиная от продуктов питания и заканчивая продукцией машиностроения.

Владимир Андрейченко подтвердил заинтересованность и готовность к развитию сотрудничества с Кыргызстаном. При этом он предложил уделить более серьезное внимание взаимодействию в сферах образования, медицины. "Отмечена важность в расширении не только торговли, но и производственной кооперации с целью производства и продвижения совместно выпускаемой продукции как на национальных рынках, так и на рынках третьих стран, прежде всего ЕАЭС", - проинформировали в пресс-службе Палаты представителей.

Владимир Андрейченко

Белорусский спикер высказался за укрепление правовой основы межпарламентского сотрудничества. С этой целью было предложено подписать соответствующее соглашение между двумя законодательными органами.

Председатель Палаты представителей выразил надежду, что его кыргызский коллега посетит в этом году Беларусь с официальным визитом в соответствии с ранее направленным приглашением. Стороны таким образом смогут определить конкретные мероприятия для полноценной реализации потенциала двустороннего сотрудничества с учетом уже имеющихся наработок на межгосударственном, межрегиональном и межведомственных уровнях.

Владимир Андрейченко провел также двустороннюю встречу с председателем Мажилиса парламента Казахстан Нурланом Нигматулиным. Спикеры отметили интенсивный диалог, тесные и доверительные отношения, развивающиеся между двумя государствами и их парламентами. Участники встречи подчеркнули, что особая заслуга в достижении высокого уровня двустороннего сотрудничества принадлежит главам двух государств.

Речь на встрече шла о подготовке к предстоящим выборам Президента Казахстана, которые пройдут 9 июня, и наблюдению за ними в составе соответствующих миссий межпарламентских организаций. Кроме того, Владимир Андрейченко и Нурлан Нигматулин обсудили повестку очередной ежегодной сессии ПА ОБСЕ, где планируется рассмотреть проект белорусской резолюции по тематике "Укрепление сотрудничества в сфере технологического прогнозирования". В центре внимания было также предстоящее в сентябре совещание спикеров парламентов стран Евразии. Его готовит парламент Казахстана.

"Большое внимание в ходе встречи было уделено вопросам укрепления торгово-экономического сотрудничества, производственной кооперации предприятий двух стран, укрепления межкультурных связей Беларуси и Казахстана", - проинформировали в пресс-службе Палаты представителей.

По итогам встречи Нурлан Нигматулин выразил уверенность в том, что задача, поставленная президентами двух стран по выходу на товарооборот в $1 млрд, вполне выполнима. По его словам, парламент Казахстана будет оказывать все необходимое содействие решению этой и других актуальных задач развития двустороннего сотрудничества с Беларусью.

Как сообщалось, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко находится с визитом в Кыргызстане. Он примет участие в заседании совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, которое пройдет 20 мая в Бишкеке.-0-

Фото Палаты представителей