Кыргызстан в Совете ЕЭК будет представлять Акылбек Жапаров

Акылбек Жапаров. Фото ЕЭК
4 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Кыргызстан в Совете Евразийской экономической комиссии будет представлять вице-премьер - министр экономики и финансов этой страны Акылбек Жапаров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
"Заместитель председателя кабинета министров - министр экономики и финансов Кыргызской Республики Акылбек Жапаров будет представлять Кыргызстан в Совете Евразийской экономической комиссии. Соответствующее уведомление поступило накануне в штаб-квартиру ЕЭК", - рассказали в пресс-службе.
Согласно указу президента Кыргызстана от 1 июня 2021 года Акылбек Жапаров курирует в правительстве финансово-экономический блок, а также вопросы Евразийского экономического союза.-0-