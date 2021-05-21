Кыргызстан выступает за формирование единого платежного пространства в ЕАЭС - Жапаров

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кыргызстан выступает за формирование единого платежного пространства в ЕАЭС. Об этом заявил Президент Кыргызстана Саджыр Жапаров сегодня на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Считаем необходимым активизировать работу над развитием общего финансового рынка, - сказал лидер Кыргызстана. - Последний год нам показал, что надо упрощать взаимный доступ к финансовым рынкам".

Он предложил сделать упор на сотрудничестве в валютной сфере, более активном использовании национальных валют во взаимных расчетах. "Для этого нужно продумать соответствующий действенный механизм, предполагающий стимулирование торговых и финансовых операций в национальных валютах государств ЕАЭС, в том числе в целях нивелирования влияний внешней инфляции на товары продуктовой корзины", - выразил мнение Президент Кыргызстана.

"При этом нам следует в ускоренном режиме сформировать единое платежное пространство с использованием и интегрированием национальных платежных систем", - уверен он.-0-