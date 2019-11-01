Латвия готова содействовать укреплению отношений Беларуси и Евросоюза - Семанис

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвия готова содействовать укреплению отношений Беларуси и Евросоюза. Речь об этом шла сегодня на встрече председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвии в Беларуси Эйнарсом Семанисом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Во время встречи

Эйнарс Семанис на переговорах с белорусским спикером еще раз подтвердил заинтересованность Латвии в развитии отношений между Беларусью и Европейским союзом. "Мы готовы работать над тем, чтобы они углублялись", - заявил посол.

Эйнарс Семанис и Михаил Мясникович

Он подчеркнул, что сотрудничество двух стран основано на доверии и принципах добрососедства. "Развивается политический диалог, расширяются межпарламентские связи - это те результаты, которые надо преумножать", - убежден Эйнарс Семанис.

Во время встречи отмечалось, что активизации двусторонних отношений будет содействовать визит Президента Александра Лукашенко в Латвию, который сейчас прорабатывается.

Посол обозначил приоритетные для Латвии направления сотрудничества с Беларусью: транспорт и логистика, сельское хозяйство, деревообработка, электронная биржевая торговля, IT-технологии и другие. В частности, обсуждены возможности взаимодействия двух стран в глобальной инициативе "Пояс и путь", вопросы модернизации приграничной инфраструктуры. Латвия заинтересована в привлечении грузопотоков железнодорожным транспортом из Китая транзитом через Беларусь. "В этой связи для нас представляет большой интерес Китайско-белорусский Индустриальный парк "Великий камень", - добавил латвийский дипломат.

В свою очередь председатель Совета Республики отметил, что у двух стран есть хорошие возможности для развития инвестиционного сотрудничества, создания совместных компаний. Одним из перспективных направлений партнерства может стать мебельное производство. "Это могут быть проекты по производству в Беларуси корпусной мебели, в том числе совместно со скандинавским бизнесом, с которым работает Латвия", - предложил Михаил Мясникович.

Спикер отметил особую роль межпарламентского взаимодействия в укреплении двусторонних отношений. "Активно работают группы дружбы, это дает результаты. Мы заинтересованы в том, чтобы прямых контактов между двумя странами было больше", - подытожил он.

Во время встречи также рассматривался процесс подготовки к проведению чемпионата мира по хоккею, который Беларусь и Латвия примут в 2021 году. Кроме того, речь шла о вузовском и академическом сотрудничестве, развитии молодежных связей.-0-

Фото Николая Петрова