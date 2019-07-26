Латвия рассчитывает на насыщенный политический и экономический диалог во время визита Лукашенко в Ригу

26 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Латвия рассчитывает на насыщенные политические и экономические переговоры во время визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Ригу. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс по итогам встречи с главой белорусского государства.

Министр сказал, что конкретная дата визита пока неизвестна и будет обсуждаться по дипломатическим каналам. Она будет определена с учетом графиков президентов двух стран.

В целом Эдгарс Ринкевичс отметил конструктивный и открытый характер встречи с Александром Лукашенко. По его словам, обсужден в том числе ряд направлений, которые будут в повестке дня предстоящего визита. На переговорах был затронут ряд вопросов, связанных с политикой, экономикой, безопасностью и развитием отношений по линии Беларусь - ЕС. "Мы обсудили двусторонние отношения между Латвией и Республикой Беларусь, - рассказал министр. - Я передал привет от нашего нового Президента, который вступил в должность 8 июля, и подтвердил приглашение Александру Лукашенко посетить Латвию с визитом".

В числе рассмотренных была тематика "Восточного партнерства" и ЕС . "Мы работаем над тем, чтобы вопросы сотрудничества между Евросоюзом и Беларусью продвинуть на качественно новый уровень. Как я говорил Президенту, всегда хорошо встречаться, но надо эти отношения оформить на бумаге. Мы будем дальше работать над тем, чтобы базовые принципы сотрудничества между Евросоюзом и Беларусью продвигать", - отметил министр.

Отдельно на переговорах рассматривались вопросы региональной безопасности, сотрудничества в военной сфере. "У нас уже создались довольно хорошие отношения между нашими министерствами обороны, в том числе по обмену информацией. Есть некоторые, скажем, разногласия по большим геополитическим вопросам с нашими большими соседями. У нас проходят учения НАТО в Латвии, проводит учения, конечно, и Россия. Но вместе с тем мы довольны, как развиваем отношения с Беларусью. Это обмен наблюдателями, обмен информацией. Есть также контакты на высшем военном уровне. Мы ожидаем визит командующего национальных Вооруженных сил Латвии в Минск в августе", - сказал Эдгарс Ринкевичс.

По словам министра, довольно много обсуждали вопрос, который касается повестки диалога Евросоюза и Беларуси, Латвии и Беларуси. "Он обсуждается уже довольно долго, и в Евросоюзе мы считаем его особенно принципиальным - это вопрос смертной казни. Я услышал позицию Президента. Думаю, что здесь мы будем обсуждать эти вопросы и в дальнейшем, - сказал он. - Но я хотел бы отметить, что этот разговор был очень конструктивным, очень откровенным. И в принципе, не всегда мы можем согласиться друг с другом, но то, как мы обсуждаем этот вопрос, уже хорошо".

Дипломат также рассказал, что рассмотрены и некоторые конкретные экономические перспективные проекты в сфере транзитно-логистической деятельности и транспорта.

Президент Беларуси и министр иностранных дел Латвии особое внимание уделили теме совместного проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году, который пройдет и в Беларуси, и в Латвии. В связи с этим речь шла и о возможности упрощенного порядка пересечения границы для тех, кто посетит состязания.-0-